【新冠肺炎】傳國家衛健委專家梁萬年下午到港

《經濟通通訊社２８日專訊》 消息透露，國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家
組組長梁萬年，下午來港，協助特區政府抗疫，是至今來港支援的最高級別內地抗疫專家。
梁萬年早前接受傳媒訪問時指，香港人口密度大，病毒擴散風險較一般城市高，但大部分個
案與境外輸入相關，相信「動態清零」對香港仍然是適用，而動態清零不等於追求零感染，關鍵
在於快速發現，快速處置，精準管控及有效救治。（ｃｌ）
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