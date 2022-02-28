【新冠肺炎】楊潤雄下午二時晤傳媒，公布學校上課安排

《經濟通通訊社２８日專訊》政府公布，教育局局長教育局局長楊潤雄今日下午二時舉行記

者會，公布學校上課安排。

行政長官林鄭月娥早前公布全港學校今年暑假提前安排在３、４月放，以配合全民強制檢測

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另有消息指，今年中學文憑試將要求考生，考試前做快速檢測，取得陰性結果才可以進入試

場應考，當局將向考生派發檢測包。（ｃｌ）

