【新冠肺炎】楊潤雄下午二時晤傳媒，公布學校上課安排

《經濟通通訊社２８日專訊》政府公布，教育局局長教育局局長楊潤雄今日下午二時舉行記
者會，公布學校上課安排。
行政長官林鄭月娥早前公布全港學校今年暑假提前安排在３、４月放，以配合全民強制檢測
。
另有消息指，今年中學文憑試將要求考生，考試前做快速檢測，取得陰性結果才可以進入試
場應考，當局將向考生派發檢測包。（ｃｌ）
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