【香港政情】行政會議明日及下周二休會，３月１５日復會

《經濟通通訊社２８日專訊》由於身兼港區全國人大代表和港區全國政協委員的行政會議成
員需分別出席於北京舉行的第十三屆全國人民代表大會第五次會議及全國政協十三屆第五次會議
，行政會議明日（１日）及３月８日休會，３月１５日復會。
休會期間，行政會議仍會處理抗疫工作，並在有需要時會召開特別會議，處理應對疫情的迫
切事項。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假 7至8月復課
|財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市 專家預計再現「疫情底」
|中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作 A場穩升人幣續探四年高
|專訪28/02/2022
【專訪】陶冬：普京宜達有限目標後回談判桌，油市Plan B呼之欲出（有片）
|財經熱話28/02/2022
【蔚小理】造車新勢力三雄將齊集本港 一文睇清蔚來關注點
|FOCUS28/02/2022
【FOCUS】普京核威懾放狠 俄銀行哄抬貴美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰