【香港政情】行政會議明日及下周二休會，３月１５日復會

《經濟通通訊社２８日專訊》由於身兼港區全國人大代表和港區全國政協委員的行政會議成

員需分別出席於北京舉行的第十三屆全國人民代表大會第五次會議及全國政協十三屆第五次會議

，行政會議明日（１日）及３月８日休會，３月１５日復會。

休會期間，行政會議仍會處理抗疫工作，並在有需要時會召開特別會議，處理應對疫情的迫

切事項。（ｂｉ）

