【新冠肺炎】網傳百佳超市下周一停業，百佳澄清店舖如常營業

《經濟通通訊社２８日專訊》網上流傳聲稱是百佳內部資訊，指下周一（７日）全線分店將
停業。百佳超市發出聲明澄清，指會正常營業。
百佳聲明表示，近日發現有人於網上流傳錄音聲稱獲悉百佳內部資訊，全線分店將於下周一
停業，令顧客人心惶惶，不知所措。百佳特此澄清，店舖如常營業，各員工亦會盡心為顧客服務
，齊心抗疫。（ｂｉ）
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