【新冠肺炎】沙田禾輋邨欣和樓完成強檢，發現５８宗初陽個案

《經濟通通訊社２８日專訊》政府宣布，今日下午約一時完成沙田禾輋邨欣和樓圍封強檢行

動，其間約５６０名人士接受檢測，當中發現５８宗初步陽性檢測個案和５宗檢測結果為不確定

的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在「受限區域」內派員到訪１９２戶，當中１１戶在過程中沒人應門，政府會採取措

施跟進。（ｃｌ）

