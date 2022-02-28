【新冠肺炎】消息：本港增逾３﹒４萬宗確診，再創單日新高

《經濟通通訊社２８日專訊》本港第五波疫情嚴峻。消息指，今日新增約３４４６６宗確診

，首次突破３萬大關。再創單日確診新高。

本港昨天新增２６０２６宗確診個案，另再多８３名染疫患者離世。

政府計劃下月全民檢測，但細節仍未公布。食衞局局長陳肇始今日表示，目前疫情仍未到頂

峰，從公共衞生角度來看，愈快完成全民檢測愈好，目前政府並沒有完全排除在全民檢測期間實

施「禁足令」。（ｃｌ）

