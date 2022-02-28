【企業盈警】保寶龍科技（０１８６１）料去年純利跌最少６０％

《經濟通通訊社２８日專訊》保寶龍科技（０１８６１）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利按年減少不少於６０％，至少於２１２８萬元。

該集團指，純利預期減少主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情持久，全球經濟放緩導致海外銷售減少

；原材料價格大幅上漲，包括馬口鐵容器、溶劑及氣體，以及疫情持續期間，由於貨輪停靠時間

更長，海運成本激增。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

