【企業盈喜】華潤醫療（０１５１５）料去年純利增３０％

《經濟通通訊社２８日專訊》華潤醫療（０１５１５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利較２０２０年同期增加約３０％。
該集團指，有關盈利增幅主因旗下成員醫院的利潤貢獻增加，乃得益於加強成員醫院的日常
運營管理、推動提升服務質量和運營效率的戰略及其有效實施，令成員醫院能有效應對疫情下新
常態帶來的挑戰，並令整體財務表現有所提升。（ｗｈ）
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