【企業盈警】中國金融國際（７２１）料中期虧損最少４５００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》中國金融國際（００７２１）公布，預期截至去年１２月３１

日止中期虧損不少於４５００萬元，比２０２０年同期虧損２８００萬元有所擴大。

該集團指，可能存在的虧損增加主因非上市投資之公允價值計虧損上升。

該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

