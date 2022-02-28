【企業盈警】２１世紀教育（０１５９８）料去年純利跌最多７０％

《經濟通通訊社２８日專訊》２１世紀教育（０１５９８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利跌５０％至７０％，即至介乎２３６４萬至３９４０萬元人民幣。

該集團指，純利減少主因受中國教育行業監管政策影響，Ｋ９課外輔導業務關閉停業；相關

併購形成的商譽計提減值，以及針對金融資產的投資計提損失，導致金融資產一次性減值。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

