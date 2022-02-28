《日入而息》俄央行大幅加息至２０厘，澳博去年虧損擴至４１億

《今天重點》

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教育局表示學校不遲於３月１７日放暑假，７至８月復課；文憑試暫維持４月２２日開考，考期

壓縮至３星期；中學派位７月２６日公布，小五下學期呈分試延至８月

林鄭稱下月推全民強檢，估計隔離單位逾７萬個

本港新增３４４６６宗確診，第五波累計１９﹒３萬宗

中電（００００２）去年少賺２６％至８５億元，第四期中期息１﹒２１元；去年香港電力業務

營運盈利升４﹒７％，售電量增４﹒１％

澳博控股（００８８０）去年虧損擴大至４１億元，不派末期息

俄羅斯銀行現擠提，央行大幅加息至２０厘

外媒稱中方知情卻不阻俄羅斯襲擊，外交部斥抹黑中國；新華社表示俄可扼能源咽喉反制，歐洲

有「斷氣」風險

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《即日市況》

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恒指低收５４點報２２７１３，科指升５點報５１１８

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《深滬股市》

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滬指翻盤升０﹒３％深股再彈，俄暴力加息支持盧布

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《美元匯價》

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俄烏局勢或進一步惡化，美元望受益

歐元最新報１﹒１１８５╱８７，日圓最新報１１５﹒５７╱５８

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《公司業績》

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中電（００００２）去年少賺２６％至８５億元，第四期中期息１﹒２１元；去年香港電力業務

營運盈利升４﹒７％，售電量增４﹒１％

金輝（００１３７）附屬去年虧轉盈賺１﹒９４億美元，派息７美仙

裕承科金（００２７９）公料首十月錄得未經審核綜合經營虧損約１４００萬元

時代集團（０１０２３）中期虧轉盈賺６６５﹒５萬元，派息２仙

中國光大水務（０１８５７）去年純利升１７％，派末期息６﹒８３仙

金山軟件（０３８８８）滬上市北京金山去年多賺１９％

香港教育（０１０８２）中期盈轉虧４５８萬元，不派息

中國通號（０３９６９）去年純利３３億元人民幣，跌逾１４％

昊海生物（０６８２６）去年純利３﹒５億元人民幣，升５３％

諾發集團（０１３６０）中期盈轉虧２１５９萬元，不派息

ＪＢＢ ＢＵＩＬＤＥＲＳ（０１９０３）中期轉賺４４萬令吉，不派息

綠色能源科技（００９７９）中期虧損擴至１１８４萬元，不派息

中國環境資源（０１１３０）中期虧損收窄至７８０﹒９萬元，不派息

江南布衣（０３３０６）中期純利跌４％至４﹒４億元人民幣，息３９港仙

信義能源（０３８６８）去年純利升３４％至１２億元，派息１０仙

信義光能（００９６８）去年純利按年升８％，派末期息１０仙

兗煤澳大利亞（０３６６８）去年虧轉盈賺７﹒９億澳元，連特息派０﹒７０４澳元

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《公司資訊》

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陳寧接任中基長壽科學（００７６７）中國區主席兼首席投資官

富道集團（０３８４８）完成發行２０２４年到期的百萬港元８％債

國家聯合資源（００２５４）供股１７％獲認購，配售未認購股份

藥明巨諾（０２１２６）免疫治療產品新適應症上市許可申請獲受理

華潤置地（０１１０９）３﹒６億元人民幣購新基金，供應橫琴項目資金

金侖控股（０１７８３）折讓２０％發１﹒３２億新股收購兩公司

華訊（００８３３）附屬首次庭審未有判決，財務經營正常

當代置業（０１１０７）建議境外債務重組，逾３７％票據持有人支持

榮豐億（０３６８３）遭債券持有人提呈清盤呈請，申請今早復牌

大洋集團（０１９９１）租英３零售物業，使用權資產料１３１１萬元

海航科技投資（０２０８６）公眾持股降至逾２２％，申請豁免守規定

中國物流資產（０１５８９）１５億股接納要約，要約人持近８０％

中國順客隆（００９７４）高層變動，尚多旭任主席

ＨＧＣ環電於烏克蘭提供的國際網絡及電訊服務運作正常

中國移動回應無信號：系統優化造成服務中斷，預計１２點恢復正常

中電（００００２）米高嘉道理稱中電總部將遷往啟德發展區

龍湖集團（００９６０）委任邵明曉為副主席，陳序平接任首席執行官

威勝（０３３９３）戰略合作夥伴與寧夏自治區鹽池縣及中寧縣政府簽訂合作協議

富衛集團去年新業務價值按年升２８％至６﹒８６億美元

易緯集團（０３８９３）附屬夥《車主》雜誌推ＮＴＦ及元宇宙網絡遊戲

電盈（００００８）旗下Ｖｉｕ去年收益升３７％，付費用戶升至８４０萬名

環球醫療（０２６６６）附屬發行本金總額最高達５０億元人民幣境內公募公司債

國際永勝（０６６６３）將於下周一轉往主板上市

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《國企紅籌》

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北控清潔能源（０１２５０）天津富清等公司同意終止重組

絲路物流（００９８８）考慮尋上市覆核委員會覆核停牌決定

紫金礦業（０２８９９）８﹒２億元人民幣購龍淨環保１０％

遠東宏信（０３３６０）建議分拆宏信建發主板上市，重續上市申請

兗煤澳大利亞（０３６６８）去年可銷售證實儲量及可能煤炭儲量按年跌１﹒７％

東風集團（００４８９）歐美制裁暫對俄業務影響不大

中國核能科技（００６１１）於雲南開發發電站，斥逾２億元採購設備

粵海置地（００１２４）委任曠虎為執董及董事會副主席

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）研發疤痕修復藥物獲藥監局頒發醫療器械註冊證

旭光高新材料（０００６７）提出覆核取消上市地位決定

天工國際（００８２６）澄清Ｅｍｅｒｓｏｎ誇大指控

正榮地產（０６１５８）控股股東轉讓１﹒４億股，持股降至６０％

聯交所批評花樣年（０１７７７）及彩生活（０１７７８），違反《企業管治守則》守則條文等

；聯交所批評花樣年彩生活前執董，違反《上市規則》及《董事承諾》

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《中國要聞》

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北京表示供地向城市副中心等傾斜，大力實施城市更新

２月新成立基金總規模２９４億，不足去年同期十分一

工信部表示汽車芯片供應仍有缺口，國內供給力逐步提升；今年擬新建５Ｇ基站６０萬個；抓緊

明確新能源車購稅優惠延續，穩市場預期

發改委持續監管鐵礦石市場運行，赴大商所開會調研

大摩遭美ＳＥＣ調查，中證監要求摩根士丹利華鑫解釋

人行３０００億逆回購利率持平，淨投放２９００億元；今日開展今年第二期５０億人幣ＣＢＳ

操作

２０２２年長三角經濟多領域穩進開局

兩部門要求金融機構加大保障性租賃住房金融支持力度

美驅逐艦通過台灣海峽，解放軍機８架次再入台灣空域

中行理財市場規模去年底２９萬億，存量整改基本完成

去年滬深兩市Ａ股籌資１６７４３億元，同比增逾千億

華為智慧辦公春季發布會，發布首款墨水平板等產品

發改委表示將立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作

上海出台依法從嚴打擊證券違法活動方案

交通運輸部表示今年預計新增鐵路新線３３００公里以上

王毅稱敦促美方重拾理性務實對華政策，關係重回正軌

內地去年對新東方等１５家培訓機構罰款共３６５０萬

教育部表示義務教育階段線下學科類教培壓減率逾９２％

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《其他消息》

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陳茂波擬為暫緩追租業主免息貨款墊支，上限１０萬元

國務院免去徐英偉民政事務局局長職務

林鄭獲邀列席人大開幕閉幕式，惟因疫情留港領導抗疫

梁振英牽頭廣州南沙港人子弟學校，９月開學採香港學制

金管局表示１月新批按揭貸款額按月減少４﹒７％；１月底外匯基金總資產增加８４２億元

本港１月港元存款升１﹒３％，人民幣存款升１８﹒２％；本財年首十個月盈餘９７５億，財政

儲備１０２５３億

地建會明與政府商討暫緩追租，梁志堅反對業主承擔虧損

中原十大屋苑周末錄１０宗成交，按周持平

深股通額度全日用３１億元，外資連續兩個交易日淨流入；滬股通額度全日用近４３億元，陸股

通流入２０億元

去年底本港有４１１４名ＣＦＰ專業人士，全球排名第８位

大家樂一粥麵明日起停堂食，叙福樓全線暫停營運

詹培忠父子等涉詐騙案，押後至４月再提訊

電話智能卡實名登記制明日開始

領展大學生獎學金授予２２０名學生，每人獲頒２萬元

香港將會派出３５位電子競技選手代表參加杭州亞運

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《俄烏開戰》

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交銀國際表示俄烏戰爭增不確定性，中國市場仍面臨阻力

俄烏談判前俄軍暫緩攻勢，基輔迄今９平民死亡

俄羅斯銀行現擠提，央行大幅加息至２０厘

憂西方金融制裁，傳中行新加坡分行停止為俄交易融資

歐盟對俄強硬表態，歡迎烏克蘭加入

歐美動用金融制裁武器，數字貨幣概念炒高多股漲停

法國向安理會提案，俄烏談判前必須先停火

法盛表示市場反應溫和料持久拉鋸，央行會續採緊縮政策

白羅斯通過公投修憲，允許俄羅斯部署核武

科技巨擘助烏克蘭抗俄，馬斯克調衛星，谷歌關地圖

英外相支持國民志願赴烏克蘭抗俄，言論引發爭議

金融核彈牽連全球經濟，拜登應對無方民調跌谷低

外交部表示反對單邊制裁，中俄將續開展正常貿易合作

景順表示盧布繼續面臨下行壓力，短期市場將繼續震盪；大宗商品顯著波動，惟料衝突集中在烏

克蘭領土

永明資產管理表示戰事或致股市大跌，投資期夠長可低吸

瑞士盈豐銀行表示對市場直接影響有限，惟短期經濟受累

外媒稱中方知情卻不阻俄羅斯襲擊，外交部斥抹黑中國

新華社表示俄可扼能源咽喉反制，歐洲有「斷氣」風險

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《內房困局》

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「溫州炒樓團」息影，溫州樓盤放寬至兩成首付

機構料內地全年房價增２％，成交額上半年觸底後回暖

浙別墅爛尾業主獲判可停還貸，惟內媒警告勿擅自斷供

融創中國股價暴跌，此前傳大面積逾期兌付供應商票據

據報融創與中國信達洽談出售北京及上海項目

新城控股否認向領展等機構洽售吾悅廣場項目

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《新冠肺炎》

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本港新增３４４６６宗確診，第五波累計１９﹒３萬宗

上水屠房今日繼續關閉，荃灣屠房消毒後重開

中學派位７月２６日公布，小五下學期呈分試延至８月

教育局表示學校不遲於３月１７日放暑假，７至８月復

課

文憑試暫維持４月２２日開考，考期壓縮至３星期

教聯會歡迎學校提早放暑假，認同文憑試防疫安排

何栢良促政府向殯儀界解釋遺體傳染風險較社區活動低

傳國家衛健委專家梁萬年下午到港

據報內地已組織九千人支援隊伍，隨時來港協助強檢

全國昨新增本土確診８７宗，香港佔境外輸入比例高企

公眾殮房飽和遺體放急症室，殯儀館拒接染疫死者

衛健委專家梁萬年抵港：抓緊時間工作，確保有效防控

歐家榮稱全民檢測期間，相信政府有措施規定市民留家

據報青衣方艙醫院將於今天交付，屬中央援建項目之一

林鄭稱下月推全民強檢，估計隔離單位逾７萬個

第五波６３６人離世，逾九成為６０歲以上長者

網上傳立法會討論禁足令，立法會秘書處澄清沒有討論

研究指輕症康復後１個月可投保，重症須加核保條件

李家超今日完成家居檢疫，返回辦公室工作

沙田禾輋邨欣和樓完成強檢，發現５８宗初陽個案

元朗天恒邨恒俊樓完成強檢，發現１１８宗初陽個案

禾輋邨民和樓強檢後，發現１７９宗初陽３０宗不確定

秀茂坪邨秀富樓完成圍封強檢，發現１８２宗初陽個案

荃灣體育館周五起增設兒童社區疫苗接種中心

葵涌石籬（一）邨石秀樓完成強檢，發現２４７宗初陽

邱騰華稱物資存量未足以應付全民檢測，擬向中央訂購

長洲郵政局及雲咸街郵政局今日至３月２日關閉

陳肇始稱未完全排除全民檢測期間實施禁足令

孔繁毅稱疫情頂峰時推全民檢測是浪費時間精力

陸路出境口岸設檢測站，跨境司機檢測陰性才可進內地

新世界（０００１７）借粉嶺地建方艙醫院，料很快完

成工程

據報銀公正研究全民檢測下的持續營運計劃

匯豐表示１０家分行即日起暫停服務

恒生銀行（０００１１）７間分行今起暫停服務

招商永隆銀行表示九龍灣分行員工確診，今起暫停營業

戶戶送夥尊賢會向長者派發逾６００份防疫套裝

中銀人壽夥拍醫思健康向聖雅各福群會提供快速檢測包

ｉＭｅｄｄｙ線上醫療平台免費提供網上視診服務

李嘉誠基金會資助惜食堂４００萬，以維持服務至４月

底

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