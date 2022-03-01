《匯市走勢》歐美祭出「金融核彈」，盧布重挫歐元下跌

《經濟通通訊社１日專訊》俄烏局勢仍然受到全球關注，西方國家已同意祭出「金融核彈」

，將一些俄羅斯銀行排除在ＳＷＩＦＴ系統，此舉將令該些俄羅斯銀行無在國際進行交易，進一

步封鎖俄羅斯的經濟和金融體系。

另外，歐洲大部分地區已對俄羅斯關閉領空，令俄國航機不能飛越該些歐洲國家的領空，而

普京則下令俄羅斯戰略核武力量提高警戒。

盧布周一曾下跌３０％，央行將利率調升逾１倍至２０厘，盧布回升，仍貶１４％，至１美

元兌９４﹒６盧布。歐元兌美元貶０﹒５％，至１﹒１２１１。分析指，由於歐盟處於俄烏戰爭

的衝突前沿，歐元最易受影響。

美匯指數報９６﹒７６，升０﹒１５％，盤中觸及９７﹒４２。２月漲幅為０﹒２％，是連

續２個月上升。分析指，由於美元沒有出現大幅波動，顯示俄烏戰爭對金融市場構成的壓力，還

沒有引發資金大規模流向美元。

美元兌加元跌０﹒２％，報１﹒２６７２。美元兌日圓貶０﹒５５％，至１１４﹒９３。美

元兌瑞郎貶０﹒９％，至０﹒９１６７。澳元兌美元升０﹒５％，至０﹒７２６。英鎊兌美元報

１﹒３４１９。紐元兌美元報０﹒６７５９。（ｊｆ）

