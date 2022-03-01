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即市新聞

01/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》保持冷靜，切忌急進

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均屬於顯著向淡。３份恒指期貨與國指期貨的大戶加權平均開倉水平分別為２３２００
和８２１１，昨天（２８日）明顯屬於宣告失守的支持位，當然屬於不利未來兩周的現象。若今
天（１日）和明天（２日）價位均不能升回上述關口之上報收，本月１５日前的整體大市走向將
多屬向淡。現時環球股市的焦點落於俄烏戰爭，波動難免。
　　俄羅斯被歐美帶頭經濟制裁，又未能迅速攻佔基輔；市場最憂慮的，為俄羅斯會以核武作出
威脅，迫使西方國家撤銷多年來實施的經濟制裁。於局勢未明朗前，我們不應輕視這場罕見的大
規模戰事惡化的可能性。俄羅斯總統普京出兵的決定，並不符合他一向的理性；況且，亦違反了
爭取經濟利益的原則，只滿足他建立俄羅斯帝國的心願。作為中長線投資者，現時最應該的，是
保持冷靜，切勿急進。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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