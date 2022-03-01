《缸邊隨筆－石鏡泉》冚冚冚冚冚

《缸邊隨筆》今天本想講俄被剔出美元交易系統（ＳＷＩＦＴ）的影響，但本港疫情急，講

點抗疫好了，五個字：冚、冚、冚、冚、冚。



（１）市傳會封城



咁股市關不關，長話短說一個字，有期指期權倉就先冚，因為一封城，股市一停，揸實貨者

可以坐到開封，但揸期貨者，無論揸沽，都會蝕底。



１９９８年，普京將俄羅斯市場關閉，有３個諾貝爾獎的期權專家坐鎮的長期資本對沖基金

（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇａｉｎ），因為揸重俄羅斯期貨，即時瓜得，幾乎

累到整個美國金融系統崩潰，幸得當時的美財長魯賓力挽狂瀾。不詳談了，一個字，君子不立危

牆下，有期貨者，冚。



（２）俄烏局可以險



俄烏和談，但如烏拖拖拉拉，普京無時間同你玩。



俄未必會用核，但如大幅用武，無論是在烏境內用，還是提供武器予烏的北約國，都會嚇你

驚驚，未驚前，是否有倉宜先冚。



（３）家居隔離有三個口要冚



（ｉ）冚屎塔；（ｉｉ）冚洗碗盆的去水口；（ｉｉｉ）冚洗面盆的去水口。原因？



有朋友指出：



大型公共屋邨爆發因他們的公共長走廊及換氣量不足，一打開門家裏便成了負氣壓，走廊的

穢氣即時流入！！



１。屋邨每層的長走廊通風不足。要加裝強力通風風扇。



行動：房屋署、屋宇署、居民。



２。禾輋邨房及廁所相靠亦要在地台走一段路才出外牆。請居民如蓋廁所板沖廁的習慣，亦

將洗碗盆及洗面盆的活塞塞上。免穢氣從這些氣囗溢出。亦嘗試每次沖廁沖兩次確保穢污排出外

牆大渠。



行動：禾輋邨居民、所有可作宣傳的單位、衛生署、所有有相同情況的市民。



３。所有痰液不能吐進坐廁、洗手盆、洗碗盆、尿兜、排水口、坑渠。要吐進盛有１０至

２０ｍｌ的１：２５（？）稀釋漂白水密實膠袋內。每天密封棄置。因為只有源頭殲滅病毒，病

毒才會全軍覆沒。一啖痰液就千軍萬馬且在適合的環境溫床便無限量增生繁殖變種。有曱甴就噴

曱甴水，有ｃｏｖｉｄ病毒便用稀釋漂白水源頭殲滅！



行動：全港市民、政府宣傳、所有宣傳單位。



唔可以再等專家因他們有專業守則。蟻民就可就所見提出建議。眼見全港兩年多受「避疫」

所困，最終都失守……唉！！



加上廚房無外窗，一定用抽氣扇。



解決方法：塞鋅盆洗手盆去水囗，再加小量水在盆中壓實！但還有那防滿水的去水位。



為甚麼院社易爆發？



１。共用排列式的沐浴間，水蒸氣是病毒的載體，加上排水排污及隔氣出現漏洞，穢氣漏出

。



２。用ｖａｐｏｒｉｓｅｒ呼吸機，病毒依附在ｖａｐｏｕｒ上。



盧教授以癌症作譬如。而事實上新冠病毒除存在體內亦存在體外及環境中。行動：比方說，

有曱甴，我們打防曱甴感染疫苗還是噴曱甴水？稀釋漂白水含ｓｏｄｉｕｍ

ｈｙｐｏｃｈｌｏｒｉｔｅ，且有效ｄｅｎａｔｕｒｅ（分解）ｖｉｒｕｓｅｓ，包括

ｃｏｖｉｄ（新冠病毒）的ｐｒｏｔｅｉｎ（蛋白質）。



請立即行動及留意使用漂白水的細則。



全民檢測只是ｔｈｅ ｍｅａｎｓ ａｎｄ ｎｏｔ ｔｈｅ ｅｎｄｓ（是手段非目的）

。



香港專家成日睇屎渠，睇完除了要檢測，尚要提出點改善環境，唔只顧Ｕ型管，還要知道公

共建設上的先天漏洞，串連式排污喉，有口都噴毒，是要冚、冚、冚？沖廁冚廁板，要塞住洗碗

盆、洗手盆的去水口，並要有稀釋漂白水在盆內，要用洗碗盆、洗手盆，拔起個塞時，那些稀釋

的漂白水就會立時沖走在排水渠內的疫毒，始可保證隔離在家、宅在家，都可以安全啊！《資深

投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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