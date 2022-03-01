《專家之言－李偉傑》港股氣氛低迷或續尋底，寄望俄烏談判或撤兵

《專家之言》俄羅斯與烏克蘭戰事愈演愈烈，俄羅斯總統普京下令掌控俄羅斯核彈的部隊進

入備戰狀態。雙方在烏克蘭第二大城市哈爾科夫爆發激戰，當地天然氣管道被炸毀，烏克蘭又宣

稱初步奪回北部城市蘇梅控制權。雖則上周傳出俄烏有談判機會，而帶來美股反彈機會，但雙方

戰鬥層面升級至核武的話，市場憂慮亦相繼浮現，雖然預計核武只是虛張聲勢作為談判籌碼，使

用到的機會相當之低，首先位置上鄰近沒有可能使用輻射性高的武器，加上俄軍兵力與烏克蘭實

力懸殊，若果使用核武即是代表俄軍對烏克蘭軍隊沒有辦法。寄望不要在戰爭中帶來更多傷亡，

疫情已經帶走很多寶貴生命，不希望有更加多不幸事件再度發生。但今次事件可以再次印證美國

及北約等地方，面對今次俄烏事件仍處於隔岸觀火、經濟制裁等做法，使陷於水深火熱的烏克蘭

人民有如熱鍋上的螞蟻。



＊受困加息疫情等因素，支持位退至２２０００點＊



港股持續受壓跌至２３個月低位，在外圍地緣政治因素持續不明朗、憂慮美國加息步伐、企

業業績及本地疫情嚴峻，使港股持續反彈無力，再加上３月中將進行全民檢測，現時仍需要視乎

政府是否推行禁足令或停工停市等政策，現時作為香港市民亦忙於防疫及抗疫，投資意欲低微，

雖則北水持續流入為港股帶來韌力，但市場投資氣氛低迷下，港股已失守去年１２月及今年１月

份低位２２６００點至２２７００點水平，不排除外圍市況氣氛繼續干預下，港股仍然進行尋底

活動，下方支持位將在２１５００點至２２０００點水平。不過仍等待為大市帶來刺激的消息，

現時期望俄羅斯與烏克蘭若果有出現談判或者撤兵的消息，屆時環球股市相信可錄得超賣反彈，

「有得傾就有得升」，寄望這個情況快將來臨。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人

，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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