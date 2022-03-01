【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１日報道》信義系昨日（２月２８日）齊發布業績，藍籌股信義

光能（００９６８）去年多賺８％，遠低於市場預期。每股基本盈利按年僅微升０﹒５％，末期

息更按年跌逾四成，主要受累於下半年太陽能玻璃銷售業務遜色。績差拖累股價半日倒跌近２％

。反觀同系兼同屬藍籌股的信義玻璃（００８６８），中午飆４％，信義能源（０３８６８）亦

走高逾２％。若想部署光伏股復甦，吼哪隻股份更為上算？



＊下半年太陽能玻璃銷售業務遜色＊



信義光能去年全年多賺８％，至４９﹒２４億元；單計下半年，純利較上半年大幅倒退

４０％，至１８﹒５２億元，主要受累於燃料及原材料成本上漲。全年收入增加３０％至

１６０﹒６５億元，下半年收入環比下跌１％，至７９﹒８９億元；毛利率則按年下跌６﹒５個

百分點至４７％。

若仔細分析信義光能下半年分部業務表現，主業太陽能玻璃銷售業務收入較上半年倒退３％

，至６４﹒２２億元；毛利率大跌２１個百分點至３０﹒７％。太陽能發電場業務收入則環比微

升１％，至１４﹒９６億元；毛利率較平穩，微跌１個百分點至７２﹒５％。新增開採硅砂的礦

產品銷售業務則貢獻收入７１５４萬元。

信義光能解釋，多晶硅、銀、鋁價格去年大幅上漲，及去年第四季限電限產，高昂的系統成

本及供應鏈瓶頸擾亂部分光伏項目的投資計劃及建設進度。展望今年，公司持續加大產能，預計

今年新增八條新太陽能玻璃生產線，及籌建十條新生產線，但投產時期未定。

因應期內信義光能已發行股數增加，每股基本盈利只升０﹒５％，至５５﹒６５仙。公司決

定派發末期息每股１０仙，按年少４１％，全年每股派息則增６％至２７港仙。



＊信義系表現兩極，信義玻璃跑嬴同系＊



至於早前已發盈喜的信義玻璃去年全年多賺近８０％至１１５﹒５６億元，屬盈喜預測的中

間水平；收入大增逾６３％，至３０４﹒５９億元，主要受惠浮法玻璃、建築玻璃及汽車玻璃產

品價量齊升；整體毛利率大增１０﹒１個百分點至５１﹒８％。信義能源去年則多賺３４％至

１２﹒３２億元；收入增長升３３％至２２﹒９７億元，末期息增至１０仙。

截至半日，信義系表現分歧，信義玻璃飆４﹒８２％，收報２１﹒７５元，相對跑嬴同系；

信義能源升２﹒２５％，報４﹒０９元。信義光能則「斯人獨憔悴」，跌１﹒８４％，報

１３﹒８６元，惟早市一度漲逾４％，高見１４﹒７２元。



＊黃師傅料今年光伏玻璃價格續下行。多晶硅或現供過於求＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，信義光能下半年業績較上半年顯著下滑，主要受累內地不再給予補貼，

實行「平價上網」。行業的搶裝潮已消失，光伏裝機需求減少，加上同業一同加大產能供應，導

致產品價格下跌，拖累公司下半年的業務表現，料今年光伏玻璃價格下行趨勢未改。

信義光能除了面對產品價格下跌外，多晶硅成本上漲亦蠶食利潤。公司早前與母公司信義玻

璃合資生產多晶硅，或有望降低成本。不過，黃師傅憂慮此舉不利公司前景。目前多晶硅價格處

於相對高位，但隨著更多同業大幅擴產，長遠多晶硅或出現供過於求情況，加劇行業紅海競爭。



＊大行績後普遍看淡，黃師傅首選信義玻璃＊



信義系公布業績後獲多間大行跟進，惟看法偏淡。滙證及瑞信分別下調信義光能目標價至

１８﹒６及１８元；大和則維持目標價１３﹒５元。瑞信表示，公司盈利低於預期主要受累冬季

成本上升及玻璃銷量輕微低於預期。該行同時下調信義玻璃目標價至３０元。

信義系股份中，哪隻業務前景看俏？黃師傅認為，信義玻璃前景可看高一線，前者憧憬內地

樓市回暖帶動建築玻璃需求回升，加上浮法玻璃價格回升，帶動盈利持續增長。

從股價走勢分析，股價自１月１９日重上５０天線後未曾跌穿此平均線，反映其有一定的支

持力。有意短線部署者，可待股價回落至５０天線（約２０﹒５元）附近買入，上望前高位

２３﹒２元，止蝕位訂於１９﹒５元。

至於信義光能，黃師傅憂短期有見頂跡象。信義光能股價已由１月低位（１１﹒８４元）反

彈逾兩成，近日則未能成功上企於２５０天線（約１４﹒３９元）之上，若短期未能升破這關口

，短期或回落至５０天線（約１３﹒１５元），籲無貨者勿現價高追。

