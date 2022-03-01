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即市新聞

01/03/2022 16:45

《盤後部署》騰訊午後回升帶動大市，恒指料２３３００點有阻力

　　《經濟通通訊社１日專訊》俄烏兩國展開談判，美股個別發展。港股今天高開２６點報
２２７３９，中段曾跌１２１點，但午後騰訊（００７００）獲資金支持，股價回升２﹒３２％
，報４３１元；美團（０３６９０）升０﹒７％；阿里巴巴（０９９８８）就微跌０﹒３８％。
此外，藥明生物（０２２６９）連升３日，收市升５﹒０６％，報６７﹒３５元。
　　科技股當中，瑞聲（０２０１８）升４﹒２１％，反而同行的舜宇（０２３８２）持續弱勢
，低見１８０﹒３元創逾半年新低，收市跌２﹒４１％，報１８２﹒２元。澳門２月博彩收入按
年上升，濠賭股個別發展。銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）升逾２％，今天公布去年
虧損擴大的澳博（００８８０）就挫３﹒８６％。
　　恒指在三月首個交易日高開高收，收報２２７６１，升４８點或升０﹒２１％，主板成交
１１４９﹒７１億元。國企指數報８０５３，升２９點或升０﹒３６％。恒生科技指數報
５１５５，升３７點或升０﹒７４％。
　　內地股市微升。上證綜合指數報３４８８，升２６點或升０﹒７７％，成交４１２５﹒６２
億元人民幣。深證成份指數報１３４８８，升３２點或升０﹒２４％，成交２４７０﹒６８億元
人民幣。

＊信義玻璃料續區間上落＊

　　大市方面，恒指最終回升，成功收復至去年全年低位２２６６５點之上，若然俄烏局勢未有
惡化，恒指明天有力重上２３０００點，惟在上周四（２４日）裂口低開的頂部２３３００點水
平可能有阻力。
　　個股方面，騰訊午後獲大戶資金支持，有份帶動恒指高收。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》
顯示，是日騰訊錄得１６﹒４９億元資金流入，較上日多１１﹒５５億元。整體主動買沽比率為
６２：３８，大戶主動買沽比率亦達６６：３４。股價數度觸及４１５元附近都未再下跌，相信
此水平為短期支持位。目前１０天及２０天線尚在下行中，ＭＡＣＤ熊差距輕微收窄，若果明天
能升穿１０天線４４６元，料股價還有回升空間。
　　另外，今天有三隻信義系股票公布業績，其中信義玻璃（００８６８）去年純利１１６億元
，按年升８０％，股價亦全日造好，收市升％，為表現最佳藍籌。不過，從日線圖看，股價正在
１０天及２０天交匯處附近，保力加通道頂部及底部仍平坦，走勢上料維持區間上落，在２３元
水平會有阻力。（ｅｒ）

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