【俄烏開戰】歐盟禁俄媒並提供軍援，烏克蘭正式申請加入

《經濟通通訊社１日專訊》在歐盟委員會主席馮德萊恩表示烏克蘭是歐盟一份子後，烏國總

統澤連斯基周一（２８日）正式簽署文件申請加入歐盟。

歐盟亦加緊對烏克蘭提供援助，包括動用數百萬歐元購買防空、反坦克武器、彈藥等，交付

烏國政府軍。歐盟還禁止了ＲＴ和衛星新聞網等俄羅斯媒體廣播，指這些媒體將不能再為普京「

開啟戰爭和分化歐盟」而散佈謠言，同時禁止俄羅斯飛機使用歐盟領空，並制裁白羅斯。

（ｊｆ）

