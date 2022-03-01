  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2022 11:40

【俄烏開戰】各國銀行收緊對俄大宗商品金融限制

　　《經濟通通訊社１日專訊》據《彭博社》報道，世界各國銀行正收緊對俄羅斯大宗商品的金
融限制，包括從石油、金屬到小麥等各種商品的流通，加大對俄羅斯經濟的壓力。以下為部分主
要限制：
　　據知情人士透露，星展集團控股、華僑銀行和大華銀行等新加坡部分大型銀行，正在限制為
俄羅斯原物料提供貿易融資。這些限制包括，暫停為涉及俄羅斯石油和液化天然氣的交易發放美
元信用證。
　　大宗商品貿易行的主要銀行法國興業銀行和瑞信集團，均暫停為從俄羅斯出口的金屬和原油
等原物料提供融資。荷蘭銀行業巨頭荷蘭國際集團和荷蘭合作銀行限制為俄羅斯大宗商品交易提
供貸款
　　至少兩家中國大型國有銀行限制有關俄羅斯大宗商品的貿易融資。知情人士稱，中國工商銀
行境外子公司停止簽發與購買俄羅斯大宗商品實貨有關的美元信用證。中國銀行也已對俄羅斯大
宗商品融資施加限制。
　　除了大宗商品交易限制外，美國和歐洲國家還實施了更廣泛的制裁，其中包括停止俄羅斯主
要銀行的ＳＷＩＦＴ金融報文服務；禁止與俄羅斯央行、俄羅斯國家財富基金和財政部交易；凍
結俄羅斯主要銀行的資產；禁止俄羅斯航空進入歐洲領空。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告01/03/2022
【大行炒D乜】中電績後大行點評價？一click就知道
開市Good Morning01/03/2022
黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行　信義光能短期分淡分界線250天線
財經熱話01/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升
香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課
財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」
中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金