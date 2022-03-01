【俄烏開戰】各國銀行收緊對俄大宗商品金融限制

《經濟通通訊社１日專訊》據《彭博社》報道，世界各國銀行正收緊對俄羅斯大宗商品的金

融限制，包括從石油、金屬到小麥等各種商品的流通，加大對俄羅斯經濟的壓力。以下為部分主

要限制：

據知情人士透露，星展集團控股、華僑銀行和大華銀行等新加坡部分大型銀行，正在限制為

俄羅斯原物料提供貿易融資。這些限制包括，暫停為涉及俄羅斯石油和液化天然氣的交易發放美

元信用證。

大宗商品貿易行的主要銀行法國興業銀行和瑞信集團，均暫停為從俄羅斯出口的金屬和原油

等原物料提供融資。荷蘭銀行業巨頭荷蘭國際集團和荷蘭合作銀行限制為俄羅斯大宗商品交易提

供貸款

至少兩家中國大型國有銀行限制有關俄羅斯大宗商品的貿易融資。知情人士稱，中國工商銀

行境外子公司停止簽發與購買俄羅斯大宗商品實貨有關的美元信用證。中國銀行也已對俄羅斯大

宗商品融資施加限制。

除了大宗商品交易限制外，美國和歐洲國家還實施了更廣泛的制裁，其中包括停止俄羅斯主

要銀行的ＳＷＩＦＴ金融報文服務；禁止與俄羅斯央行、俄羅斯國家財富基金和財政部交易；凍

結俄羅斯主要銀行的資產；禁止俄羅斯航空進入歐洲領空。（ｊｆ）

