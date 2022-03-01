【俄烏開戰】美國未提升核戒備，拜登指公眾無需擔憂核戰

《經濟通通訊社１日專訊》針對俄羅斯核武部隊進入高度戒備，白宮周一表示，美國未改變

核警戒級別，亦無意改變有關評估。拜登總統試圖為局勢降溫稱，美國無需擔憂核戰。

被記者問及美國公眾是否需要擔憂核戰時，拜登說：「不。」美國參議院情報委員會主席沃

納指出，暫時沒有跡象顯示俄羅斯國內的反戰示威會削弱普京政治威信。（ｊｆ）

