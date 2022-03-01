《台股攻略－黃振宇》電子鋼鐵航運股上揚，台股高開高收

《台股攻略》烏俄戰火仍在蔓延，台股則在今日（１日）高開高收。電子、鋼鐵及航運等板

塊全面回勇，加權指數一度衝上１７９４５點，尾市升勢略為收窄，最終收１７８９８點，升

２４６點，成交金額為３５７９﹒２億元（新台幣．下同），三大法人合供淨買入１５１﹒４７

億元，外資淨買入６３﹒２６億元。

電子權值股方面，台積電收６０４元，無起跌；上周獲外資追捧的聯電收５４﹒１元，升

３﹒８％；股王矽力 ＫＹ收３８５５元，升近６％；瑞昱、聯詠、國巨、台達電及日月光投控

等升３％至６％。烏俄衝突持續，國際鎳價飆升，創１１年新高，帶動不銹鋼價格大升，中鋼３

月份鋼價平均調升２﹒４４％，而第二季又將邁入鋼業傳統旺季，其股價曾一度大升超過７％，

創近半年新高，收３７﹒９５元，升５﹒４％；志聯、新鋼及佳大均漲停，中鴻升３﹒８％，豐

興升３﹒８％，唐榮升５﹒２％，彰源升４﹒９％。航運股方面，貨櫃三雄的長榮收１５０﹒５

元，升近５％，陽明收１２０﹒５元，升４﹒３％；萬海收１９３元，升３﹒２％；慧洋 ＫＹ

、台驊投控及遠雄港升超過３％；航空雙雄的長榮航跌０﹒５％，華航則升０﹒５％。

烏俄衝突擴大，美國及歐盟對俄羅斯推出新一輪經濟制裁，環球股市近期震盪加劇，而台灣

主計處則上調今年經濟增長率，預料台股基本面仍有支持，現時投資者可趁低吸納前景較好的電

子股及航運股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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