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即市新聞

01/03/2022 17:41

《台股攻略－黃振宇》電子鋼鐵航運股上揚，台股高開高收

　　《台股攻略》烏俄戰火仍在蔓延，台股則在今日（１日）高開高收。電子、鋼鐵及航運等板
塊全面回勇，加權指數一度衝上１７９４５點，尾市升勢略為收窄，最終收１７８９８點，升
２４６點，成交金額為３５７９﹒２億元（新台幣．下同），三大法人合供淨買入１５１﹒４７
億元，外資淨買入６３﹒２６億元。
　　電子權值股方面，台積電收６０４元，無起跌；上周獲外資追捧的聯電收５４﹒１元，升
３﹒８％；股王矽力　ＫＹ收３８５５元，升近６％；瑞昱、聯詠、國巨、台達電及日月光投控
等升３％至６％。烏俄衝突持續，國際鎳價飆升，創１１年新高，帶動不銹鋼價格大升，中鋼３
月份鋼價平均調升２﹒４４％，而第二季又將邁入鋼業傳統旺季，其股價曾一度大升超過７％，
創近半年新高，收３７﹒９５元，升５﹒４％；志聯、新鋼及佳大均漲停，中鴻升３﹒８％，豐
興升３﹒８％，唐榮升５﹒２％，彰源升４﹒９％。航運股方面，貨櫃三雄的長榮收１５０﹒５
元，升近５％，陽明收１２０﹒５元，升４﹒３％；萬海收１９３元，升３﹒２％；慧洋　ＫＹ
、台驊投控及遠雄港升超過３％；航空雙雄的長榮航跌０﹒５％，華航則升０﹒５％。
　　烏俄衝突擴大，美國及歐盟對俄羅斯推出新一輪經濟制裁，環球股市近期震盪加劇，而台灣
主計處則上調今年經濟增長率，預料台股基本面仍有支持，現時投資者可趁低吸納前景較好的電
子股及航運股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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