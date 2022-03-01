  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2022 09:57

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨關鍵位２２６５９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、醫療保健業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百
威亞太（０１８７６）、理想汽車（０２０１５）與蒙牛乳業（０２３１９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與新地（０００１６）。
　　今早（１日）港股開市後，好友繼續反攻。恒指期貨曾見升回２３５３０，但開始有獲利回
吐沽盤入市。小時圖上，ＳＡＲ極點高位２２６５９於１０：００ａｍ時需被正式升破，確認即
市重要支持位已上移至２２５０６。至於五個主要技術分析指標，若價位成功上企保歷加通道中
軸，將屬全部利好。恒指牛證重貨區現位於２１５００－２１５９９，恒指熊證重貨區則位於
２３４００－２３４９９。若恒指升抵２３４９９，將有１５隻恒指熊證被強制性收回，等同
１１０８張恒指期貨好倉的威力。至於２１５００，相信現時並非淡友大戶的進攻目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告01/03/2022
【大行炒D乜】中電績後大行點評價？一click就知道
開市Good Morning01/03/2022
黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行　信義光能短期分淡分界線250天線
財經熱話01/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升
香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課
財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」
中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金