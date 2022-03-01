《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨關鍵位２２６５９

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、醫療保健業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百

威亞太（０１８７６）、理想汽車（０２０１５）與蒙牛乳業（０２３１９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與新地（０００１６）。

今早（１日）港股開市後，好友繼續反攻。恒指期貨曾見升回２３５３０，但開始有獲利回

吐沽盤入市。小時圖上，ＳＡＲ極點高位２２６５９於１０：００ａｍ時需被正式升破，確認即

市重要支持位已上移至２２５０６。至於五個主要技術分析指標，若價位成功上企保歷加通道中

軸，將屬全部利好。恒指牛證重貨區現位於２１５００－２１５９９，恒指熊證重貨區則位於

２３４００－２３４９９。若恒指升抵２３４９９，將有１５隻恒指熊證被強制性收回，等同

１１０８張恒指期貨好倉的威力。至於２１５００，相信現時並非淡友大戶的進攻目標。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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