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即市新聞

01/03/2022 09:13

【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升

　　《經濟通通訊社１日專訊》俄羅斯對烏克蘭的戰事全面升級，並用火箭炮襲擊烏克蘭首都基
輔及其第二大城市哈爾科夫，隨著歐洲和美國的製裁開始對俄羅斯經濟造成影響，俄羅斯和烏克
蘭代表團暫停了他們在白俄羅斯邊境的初步和平談判。不過，加密貨幣走勢一路向好，其中比特
幣大幅抽升至４３０００美元，以太幣亦貼近至３０００美元水平。
　　Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師　Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ認為，投資者周
一將大幅買入加密貨幣，是相信區塊鏈產品能與ＳＷＩＦＴ　網絡競爭。比特幣和所有頂級山寨
幣今天都在上漲，因為投資者意識到在最新一輪俄羅斯制裁之後，對去中心化金融進行大規模投
資的可能性。從歷史上看，每當發生重大軍事衝突時，它都是一個避險的機會。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４３４４１﹒５４（美元．下同），升０﹒６５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２９３６﹒８７元，升０﹒５５％；艾達幣報０﹒９６９０元，升
０﹒７３％；瑞波幣報０﹒７８１１元，升０﹒０３％。（ｕｌ）

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