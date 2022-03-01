《談國論企－黎偉成》銀行１月份貸款快增挺經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款淨額，於２０２２年１月份創單月統計

高點，和同比再度快速增長，特別是企（事）業單位的以短期為主的貸款大幅上升，中長期貸款

穩增，意味人行的降準政策產生相對良性和積極作用、效應。居民消費價格ＣＰＩ持續回調至合

理區間，相信人行會進一步降準和定向降準對各業作出支持，以確保國民經濟能夠達致中央經濟

工作會議的「穩字當頭，穩中有進」的發展要求。



＊強力支持製造業發展惟居民借貸需求轉弱＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年１月份達３﹒９８萬億元（見表一），不僅創下單月統計高點，且較上年同期增加３９８８億

元或１１﹒１７％，相對於２０２１年１月份的７﹒１８％升幅提高約４個百分點，扭轉

２０２１年１２月淨增１﹒１３萬億元同比減少１０﹒３％和１１月份減１１﹒１８％之兩連跌

之況，是為一個相當良好的開端。

金融機構在２０２２年１月份的貸款特點，有：（甲）對企（事）業單位淨增３﹒３６萬億

元，同比增加４３﹒５２％（見表二．下同），而２０２１年同期則減少１０﹒８４％，由減轉

增之因乃企業單位的（Ｉ）強力支持企業的流動資金，包括（ｉ）短期貸款淨增１﹒１萬億元同

比減增加７５﹒５％，和（ｉｉ）票據融資淨增１７５５億元，扭轉２０２１年１月份減少１，

４０５億元之況。原因乃企業期內集中發放薪酬、福利；而今年春節前最後一個工作日為１月

３１日，去年為２月１０日，對企業的的季節性資金需求。

企業的（ＩＩ）中長期貸款於２０２２年１月份升幅僅２﹒９４％，惟淨增額度高達２﹒１

萬億元，為短期貸款的１倍，即使較２０２１年同期增長２２﹒９％，同樣乃兩年春節期不同之

使然。相信以製造業為主的工業中長期貸款需求仍殷切，但房地產開發企業的開發投資的借貸會

續見審慎，因受中國恒大集團（０３３３３）問題的困擾和（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的貸款

期內減少１４１７億元，但比上年同期少減２８﹒８６％。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２２年１月份淨增８４３０億元同比減少

３３﹒６％，相對於２０２１年同期１﹒２７萬億元上升９９﹒６５％，同樣有季節性比較不同

的因素影響。根據具體數據可解讀為疫情對消費者的購物意欲影響反覆，因（１）短期貸款淨增

１０６６億元，同比減少６９﹒３１％，未為春節因素刺激，而２０２１年同期淨增３２７８億

元。

（２）對住戶的中長期貸款增加淨額７２４２億元，同比減少２１﹒４２％，上年則增

２６﹒１２％而２０２１年同期為９４４８億元和氈廿２６﹒１２％，疫情反覆使居民減低置業

需求。

中央經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日議決，對２０２２年的工作總基調為「穩

字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，其

中：穩健的貨幣政策，要求是「靈活適度，保持流動性合理充裕」，重點在於流動性，要充裕的

同時，保持合理的水平。此點在銀行的信貸新向體現出來。



＊料人行續降準促銀行業挺經濟穩中有進發展＊



尤其是人行取新的降準做法，屬全面性的，而會議要求：引導金融機構加大對實體經濟特別

是小微企業、技術創新、綠色發展的支持。和財政政策和貨幣政策要「協調聯動」，更要「跨周

期和逆周期宏觀調控政策要有機結合」。料人行會陸續降準和調節性的增加銀行同業市場的流動

性，支持經濟保持穩中有進的發展步伐。

由是銀行業重新審慎地加大貸款政策和行動，肯定是必須之舉也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１月２０２２ ３﹒９８萬 １１﹒１７％ ３﹒９８萬 １１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ １９﹒７７％ １７﹒５４萬 ３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ８﹒８０％ １３﹒８４萬 ６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 １７﹒１０％ １２﹒７６萬 ５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 １﹒３５％ １０﹒６４萬 ３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ３﹒８６％

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２％ ７﹒６７萬 ８﹒０２％

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６％ ４﹒９４萬 １６﹒５０％

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８％ ３﹒５８萬 ７﹒１８％

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２％ １９﹒３６萬 １６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０％ １６﹒８１萬 ４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０％ １６﹒１７萬 １９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ６﹒９０％

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（萬億元計，同比增╱減）

２０２２年１月 ２０２１年１月

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住戶貸款 增８４３０ －３３﹒６％ 增１﹒２７萬 ９９﹒６５％

短期 增１０６６ －６９﹒３１％ 增３２７８

中長期 增７４２４ －２１﹒４２％ 增９４４８ ２６﹒１２％

企（事）業單位 增３﹒３６萬 －４３﹒５２％ 增２﹒５５萬 －１０﹒８４％

短期 增１﹒０１萬 ７５﹒４９％ 增５７５５ ２５﹒２５％

中長期 增２﹒１萬 ２﹒９４％ 增２﹒０４萬 ２２﹒８９％

票據融 增１７８８ 減１４０５

非銀行業金融機構 減１４１７ －２８﹒８６％ 減１９９２ －２７﹒１２％

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資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



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