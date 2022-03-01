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即市新聞

01/03/2022 10:23

《異動股》融創反彈逾７％，據報與中國信達洽售北京及上海項目

　　《經濟通通訊社１日專訊》融創（０１９１８）現價升８﹒１２％，報６﹒９２元，該股成
交約５９３３萬股，涉資４﹒０３億元，盤中高見６﹒９６元，最低見６﹒５８元；融創服務
（０１５１６）升３﹒３２％，報６﹒８５元；中海外（００６８８）無升跌，報２３﹒８５元
；世茂（００８１３）升３﹒４３％，報４﹒８３元。
　　融創昨日大跌一成六，因內媒《財經》１月底報道，供應商反映，多張２０２１年１２月
２８日至２０２２年１月２１日陸續到期的融創商票狀態顯示為「提示付款已拒付」，拒付理由
為「承兌人帳戶餘額不足」，這些票面金額從１０萬元到８０萬元人民幣不等。
　　今日最新據ＲＥＤＤ引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）與國有不良資產管理公司
中國信達（０１３５９）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易或為公司帶來數十億
元人民幣的新增資金。
　　現時，恒生指數報２２７００，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交３８３﹒２６億元。國
企指數報８０２８，升４點或升０﹒０６％。恒生科技指數報５１３４，升１６點或升
０﹒３２％。
　　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）　　　　６﹒９２元　升８﹒１２％
　　融創服務（０１５１６）　　６﹒８５元　升３﹒３２％
　　中海外（００６８８）　　２３﹒８５元　　　　無升跌
　　世茂（００８１３）　　　　４﹒８３元　升３﹒４３％
　　世茂服務（００８７３）　　５﹒７５元　升０﹒８８％
　　潤地（０１１０９）　　　　３７﹒８元　跌０﹒５３％
　　萬科（０２２０２）　　　　１８﹒８元　升１﹒５１％
　　龍湖（００９６０）　　　　４１﹒４元　跌０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｐｃ）
　

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