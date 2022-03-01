《異動股》融創反彈逾７％，據報與中國信達洽售北京及上海項目

《經濟通通訊社１日專訊》融創（０１９１８）現價升８﹒１２％，報６﹒９２元，該股成

交約５９３３萬股，涉資４﹒０３億元，盤中高見６﹒９６元，最低見６﹒５８元；融創服務

（０１５１６）升３﹒３２％，報６﹒８５元；中海外（００６８８）無升跌，報２３﹒８５元

；世茂（００８１３）升３﹒４３％，報４﹒８３元。

融創昨日大跌一成六，因內媒《財經》１月底報道，供應商反映，多張２０２１年１２月

２８日至２０２２年１月２１日陸續到期的融創商票狀態顯示為「提示付款已拒付」，拒付理由

為「承兌人帳戶餘額不足」，這些票面金額從１０萬元到８０萬元人民幣不等。

今日最新據ＲＥＤＤ引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）與國有不良資產管理公司

中國信達（０１３５９）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易或為公司帶來數十億

元人民幣的新增資金。

現時，恒生指數報２２７００，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交３８３﹒２６億元。國

企指數報８０２８，升４點或升０﹒０６％。恒生科技指數報５１３４，升１６點或升

０﹒３２％。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創（０１９１８） ６﹒９２元 升８﹒１２％

融創服務（０１５１６） ６﹒８５元 升３﹒３２％

中海外（００６８８） ２３﹒８５元 無升跌

世茂（００８１３） ４﹒８３元 升３﹒４３％

世茂服務（００８７３） ５﹒７５元 升０﹒８８％

潤地（０１１０９） ３７﹒８元 跌０﹒５３％

萬科（０２２０２） １８﹒８元 升１﹒５１％

龍湖（００９６０） ４１﹒４元 跌０﹒９６％

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（ｐｃ）



