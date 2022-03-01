《異動股》騰訊午後倒升３％，帶動恒指回升逾１５０點

《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）現價升３﹒０９％，報４３４﹒２元，該股

成交約１２８１萬股，涉資５４﹒６５億元，盤中高見４３４﹒４元，最低見４２０﹒４元，帶

動港股回升逾１５０點；美團（０３６９０）升１﹒３９％，報１７４﹒６元；阿里

（０９９８８）升０﹒１％，報１０４﹒３元；快手（０１０２４）跌０﹒４５％，報

８９﹒１５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率６４：３６，大戶主動買沽比率

６６：３４，資金淨主動流入１３﹒０４億元，較上日多８億元。

現時，恒生指數報２２８７３，升１５９點或升０﹒７０％，主板成交８５３﹒３９億元。

國企指數報８０９５，升７１點或升０﹒９０％。恒生科技指數報５１６８，升５０點或升

０﹒９９％。

即月期指新報２２８１５，升１５８點，低水５８點。即月國指期貨報８１０８，升７７點

，高水１２點。即月科指期貨新報５１７４，升４８點，高水５點。

上證綜合指數報３４８９，升２７點或升０﹒７９％，成交３８２４﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１３４９１，升３６點或升０﹒２７％，成交２２９９﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４３４﹒２元 升３﹒０９％

美團（０３６９０） １７４﹒６元 升１﹒３９％

阿里（０９９８８） １０４﹒３元 升０﹒１％

快手（０１０２４） ８９﹒１５元 跌０﹒４５％

小米（０１８１０） １４﹒７４元 升０﹒５５％

微盟（０２０１３） ５﹒１７元 升０﹒９８％

京東集團（０９６１８） ２８８﹒８元 升３﹒４４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２４８﹒４元 升４﹒８１％

萬國數據（０９６９８） ４４﹒２５元 升３﹒０３％

百度（０９８８８） １４８﹒２元 升０﹒５４％

微博（０９８９８） ２１７﹒８元 跌５﹒３％

網易（０９９９９） １５２﹒６元 升０﹒０７％

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（ｅｒ）

