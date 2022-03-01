《異動股》騰訊午後倒升３％，帶動恒指回升逾１５０點

《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）現價升３﹒０９％，報４３４﹒２元，該股
成交約１２８１萬股，涉資５４﹒６５億元，盤中高見４３４﹒４元，最低見４２０﹒４元，帶
動港股回升逾１５０點；美團（０３６９０）升１﹒３９％，報１７４﹒６元；阿里
（０９９８８）升０﹒１％，報１０４﹒３元；快手（０１０２４）跌０﹒４５％，報
８９﹒１５元。
根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率６４：３６，大戶主動買沽比率
６６：３４，資金淨主動流入１３﹒０４億元，較上日多８億元。
現時，恒生指數報２２８７３，升１５９點或升０﹒７０％，主板成交８５３﹒３９億元。
國企指數報８０９５，升７１點或升０﹒９０％。恒生科技指數報５１６８，升５０點或升
０﹒９９％。
即月期指新報２２８１５，升１５８點，低水５８點。即月國指期貨報８１０８，升７７點
，高水１２點。即月科指期貨新報５１７４，升４８點，高水５點。
上證綜合指數報３４８９，升２７點或升０﹒７９％，成交３８２４﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１３４９１，升３６點或升０﹒２７％，成交２２９９﹒８８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ４３４﹒２元 升３﹒０９％
美團（０３６９０） １７４﹒６元 升１﹒３９％
阿里（０９９８８） １０４﹒３元 升０﹒１％
快手（０１０２４） ８９﹒１５元 跌０﹒４５％
小米（０１８１０） １４﹒７４元 升０﹒５５％
微盟（０２０１３） ５﹒１７元 升０﹒９８％
京東集團（０９６１８） ２８８﹒８元 升３﹒４４％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２４８﹒４元 升４﹒８１％
萬國數據（０９６９８） ４４﹒２５元 升３﹒０３％
百度（０９８８８） １４８﹒２元 升０﹒５４％
微博（０９８９８） ２１７﹒８元 跌５﹒３％
網易（０９９９９） １５２﹒６元 升０﹒０７％
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（ｅｒ）
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