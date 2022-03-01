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即市新聞

01/03/2022 14:43

《異動股》騰訊午後倒升３％，帶動恒指回升逾１５０點

　　《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）現價升３﹒０９％，報４３４﹒２元，該股
成交約１２８１萬股，涉資５４﹒６５億元，盤中高見４３４﹒４元，最低見４２０﹒４元，帶
動港股回升逾１５０點；美團（０３６９０）升１﹒３９％，報１７４﹒６元；阿里
（０９９８８）升０﹒１％，報１０４﹒３元；快手（０１０２４）跌０﹒４５％，報
８９﹒１５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率６４：３６，大戶主動買沽比率
６６：３４，資金淨主動流入１３﹒０４億元，較上日多８億元。
　　現時，恒生指數報２２８７３，升１５９點或升０﹒７０％，主板成交８５３﹒３９億元。
國企指數報８０９５，升７１點或升０﹒９０％。恒生科技指數報５１６８，升５０點或升
０﹒９９％。
　　即月期指新報２２８１５，升１５８點，低水５８點。即月國指期貨報８１０８，升７７點
，高水１２點。即月科指期貨新報５１７４，升４８點，高水５點。
　　上證綜合指數報３４８９，升２７點或升０﹒７９％，成交３８２４﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４９１，升３６點或升０﹒２７％，成交２２９９﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４３４﹒２元　升３﹒０９％
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒６元　升１﹒３９％
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒３元　　升０﹒１％
　　快手（０１０２４）　　　８９﹒１５元　跌０﹒４５％
　　小米（０１８１０）　　　１４﹒７４元　升０﹒５５％
　　微盟（０２０１３）　　　　５﹒１７元　升０﹒９８％
　　京東集團（０９６１８）　２８８﹒８元　升３﹒４４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２４８﹒４元　升４﹒８１％
　　萬國數據（０９６９８）　４４﹒２５元　升３﹒０３％
　　百度（０９８８８）　　　１４８﹒２元　升０﹒５４％
　　微博（０９８９８）　　　２１７﹒８元　　跌５﹒３％
　　網易（０９９９９）　　　１５２﹒６元　升０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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