【企業盈警】梧桐國際（００６１３）料去年稅後虧損１１００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》梧桐國際（００６１３）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度稅後虧損約１１００萬元，２０２０年度盈利４１００萬元。

該集團指，轉虧主因出售附屬公司非經常性收益的其他收入按年減少４８００萬元；及期內

一家主要從事持有上市股票投資的聯營公司應佔虧損５７００萬元。

該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

