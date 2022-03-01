【新冠肺炎】上海增１例本土病例，普陀區一活動中心調整為中風險

《經濟通通訊社１日上海專電》上海市衛生健康委今天通報，新增１例新冠肺炎本土確診病

例。截至今日１５時，已累計排查到在滬密切接觸者７８人，均已落實管控，其中４１人核酸檢

測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，將普陀區石泉街道寧強路３３號石泉社

區文化活動中心列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。（ａｈ）

