【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒８億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指高開２６點，報２２７３９點。最高升２２４點報
２２９３７點，最低跌１２１點報２２５９１點。恒指收報２２７６１點，升４８點或
０﹒２１％。
按額度計算，北水全日淨買入２８﹒８億元人民幣，增加２５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、長城汽車（０２３３３）、香港交易所
（００３８８）。
主板成交１１４９﹒７１億元減少２５﹒１％。其中港股通成交２６０﹒３億元，佔總成交
２２﹒６％。
＊美團減服務費撐中小商店＊
美團外賣發布六項措施，從３月到１２月起，對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶，美
團外賣實行技術服務費（傭金）減半優惠，且減半後每單１元封頂；對其他完成費率透明化的困
難商戶，會結合經營情況、困難程度進行評估，實行技術服務費５％封頂。
騰訊控股升２﹒３３％報４３１元，北水淨買入１３﹒９億元；藥明生物升４﹒８２％報
６７﹒３５元，北水淨買入２﹒３億元；中國海洋石油升０﹒５％報１０﹒０２元，北水淨買入
１﹒９億元。
美團升０﹒７％報１７３﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車升０﹒９８％報
１６﹒４２元，北水淨賣出２﹒６億元；香港交易所跌０﹒４２％報３７６元，北水淨賣出
１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １３﹒９２
藥明生物 （０２２６９） ２﹒２８
中國海洋石油 （００８８３） １﹒８５
中國電力 （０２３８０） ０﹒６３
建設銀行 （００９３９） ０﹒２３
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒８３
長城汽車 （０２３３３） －２﹒５８
香港交易所 （００３８８） －１﹒６５
融創中國 （０１９１８） －０﹒６２
青島啤酒股份 （００１６８） －０﹒５４
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