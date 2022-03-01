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即市新聞

01/03/2022 17:04

《美元走勢－羅明立》歐元繼續在１﹒１１╱１﹒１３之間波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒０５　１１５﹒２９　１１４﹒９９
　　歐元╱美元　１﹒１２０８　１﹒１２１５　１﹒１１９１
　　英鎊╱美元　１﹒３４２４　１﹒３４２６　１﹒３４０５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１７７　０﹒９１９４　０﹒９１７５
　　美元╱港元　７﹒８１３２　７﹒８１６５　７﹒８１２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數昨日（２８日）在９７上下震盪，雖然俄羅斯跟烏克蘭已展開談判，
但俄方繼續向基輔推進，環球多國亦升級對俄羅斯的制裁，盧布急跌逼使俄央行大幅加息
１０﹒５％，並限制國民將資金轉移境外。同時，普京將擁有核武器的軍隊置於高度戒備狀態，
令局勢未有緩和。俄烏會談能否取得進展屬未知之數，避險情緒仍彌漫市場，金融市場反覆波動
格局未變。
　　澳洲央行今日（１日）議息後維持利率不變，表示通脹上升比預期快，但仍低於許多國家，
在通脹持續在２－３％的目標範圍前，未打算加息。雖然澳洲央行貨幣政策言論比較審慎，但預
期明日（２日）公布的第四季經濟增長會有好表現，澳元在近期高位０﹒７２８０附近窄幅波動
，需要重上０﹒７３２０以確認突破。歐元繼續在１﹒１１╱１﹒１３之間波動，除非俄烏能達
成一些停火的共識，否則仍然以下行風險較大。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１２５０　１﹒１１２０　１﹒１３００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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