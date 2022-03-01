《美元走勢－羅明立》歐元繼續在１﹒１１╱１﹒１３之間波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒０５ １１５﹒２９ １１４﹒９９

歐元╱美元 １﹒１２０８ １﹒１２１５ １﹒１１９１

英鎊╱美元 １﹒３４２４ １﹒３４２６ １﹒３４０５

美元╱瑞郎 ０﹒９１７７ ０﹒９１９４ ０﹒９１７５

美元╱港元 ７﹒８１３２ ７﹒８１６５ ７﹒８１２６

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《美元走勢》美匯指數昨日（２８日）在９７上下震盪，雖然俄羅斯跟烏克蘭已展開談判，

但俄方繼續向基輔推進，環球多國亦升級對俄羅斯的制裁，盧布急跌逼使俄央行大幅加息

１０﹒５％，並限制國民將資金轉移境外。同時，普京將擁有核武器的軍隊置於高度戒備狀態，

令局勢未有緩和。俄烏會談能否取得進展屬未知之數，避險情緒仍彌漫市場，金融市場反覆波動

格局未變。

澳洲央行今日（１日）議息後維持利率不變，表示通脹上升比預期快，但仍低於許多國家，

在通脹持續在２－３％的目標範圍前，未打算加息。雖然澳洲央行貨幣政策言論比較審慎，但預

期明日（２日）公布的第四季經濟增長會有好表現，澳元在近期高位０﹒７２８０附近窄幅波動

，需要重上０﹒７３２０以確認突破。歐元繼續在１﹒１１╱１﹒１３之間波動，除非俄烏能達

成一些停火的共識，否則仍然以下行風險較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１２０ １﹒１３００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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