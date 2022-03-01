【新冠肺炎】交行香港分行及交銀（香港）向保良局提供防疫物資

《經濟通通訊社１日專訊》第五波疫情以來，新型冠狀病毒對本港社會帶來重大衝擊，交通

銀行香港分行及交銀（香港）宣布，向保良局提供１﹒５萬套新冠病毒快速測試套裝、２０萬個

醫學外科口罩及２０００支消毒搓手液等防疫物資，並透過保良局「關愛無限．共跨逆境」扶弱

計劃，由保良局轄下位於荃灣及元朗區的社區支援單位向深受疫情影響的貧困長者及基層家庭派

發，預計受惠人次逾３０００人。（ｂｉ）

