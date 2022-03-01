【新冠肺炎】中銀集團保險支持本港抗擊疫情，將推短暫失業保險等

《經濟通通訊社１日專訊》香港當前疫情形勢嚴峻，中銀集團保險表示，集團積極承擔企業

社會責任，迅速推出系列抗疫專項產品與服務，為市民生命安全和身體健康保駕護航。

針對市民對健康和安居等當前疫情下最迫切的保障需要，即時升級周全╱按揭家居保險、智

幫手家傭保障計劃、健康險等產品的保障範圍，現已分別涵蓋新冠肺炎門診及住院費用和臨時替

工津貼，傳染病隔離現金津貼以及「安心接種疫苗」保障等額外保障。

短期內，針對市民在家居、健康、商務、的士保險等方面的迫切需求，公司將進一步優化現

有產品的延伸保障計劃及推廣安排，分別涉及家居險、健康險、商務綜合險以及的士保險等，其

中，健康險升級保障期自今年２月底開始。

針對疫情對居民就業、健康、跨境等方面的長遠影響，將陸續推出短暫失業保險、傳染病個

人健康保障、短期來港探親╱旅遊意外險等抗疫產品，為市民提供全方位的風險保障。

針對客戶居家抗疫，鼓勵使用網上索賠功能，提升理賠效率。對於確診新冠肺炎的相關賠案

，開通特快綠色通道，簡化手續，加快處理，並彈性處理新冠肺炎檢測的費用索償。（ｂｉ）

