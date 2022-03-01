  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2022 10:05

【新冠肺炎】萬寧：部分門店今起暫停營業或因疫情而改動營業時間

　　《經濟通通訊社１日專訊》新冠肺炎嚴峻，萬寧表示，部分門店今日起暫停營業或因疫情而
改動營業時間。萬寧指出，為保障同事、顧客及工作夥伴健康，希望相關措施能確保在健康及安
全環境下，維持大部分門店運作，繼續服務社區，攜手抗疫。
　　專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為顧客服務，而醫院取藥服務亦會維持正常，顧客可於社
交網站的連結瀏覽門店最新營業時間。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告01/03/2022
【大行炒D乜】中電績後大行點評價？一click就知道
開市Good Morning01/03/2022
黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行　信義光能短期分淡分界線250天線
財經熱話01/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升
香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課
財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」
中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金