【新冠肺炎】萬寧：部分門店今起暫停營業或因疫情而改動營業時間

《經濟通通訊社１日專訊》新冠肺炎嚴峻，萬寧表示，部分門店今日起暫停營業或因疫情而
改動營業時間。萬寧指出，為保障同事、顧客及工作夥伴健康，希望相關措施能確保在健康及安
全環境下，維持大部分門店運作，繼續服務社區，攜手抗疫。
專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為顧客服務，而醫院取藥服務亦會維持正常，顧客可於社
交網站的連結瀏覽門店最新營業時間。（ｓｌ）
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