【新冠肺炎】百佳調整分店營業時間，部分提早下午３時關

《經濟通通訊社１日專訊》繼萬寧今日起調整分店營業時間，百佳超市公布考慮現時疫情嚴

峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，有部分分店下午３

時關門。

萬寧昨日宣布，基於現時疫情最新發展，以及保障客人、店員及送貨員健康安全，由３月１

日起５３間分店舖將暫時停止營業，直至另行通告，佔全線約３５０間店舖七分之一。（ｂｉ）





