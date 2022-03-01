【夜期時段】即月期指最新報２２５５４點，跌２點，低水２０８點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５４７點，跌９點，低水２１５
點，最新報２２５５４點，跌２點，低水２０８點，合約成交６８７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０１０點，跌３點，低水４３點，最新報８０１３點，無
升跌，低水４０點，合約成交３６１張。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|專訪01/03/2022
【專訪】陶冬：制裁反市場經濟，全球化程度愈高受挾持愈大（有片）
|財經熱話01/03/2022
理想錄盈利獲大行祝福股價飆一成 帶動車股普遍造好
|中國故事01/03/2022
《神州經脈》製造業PMI有改善 百城新樓價格止跌 A場續向上
|大行報告01/03/2022
信義系績後升跌互見 瑞信削目標價
|FOCUS01/03/2022
【FOCUS】PMI意外回升仍煩憂 強人幣助穩經濟大盤
|財經熱話01/03/2022
【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰