【夜期時段】即月期指最新報２２５５４點，跌２點，低水２０８點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５４７點，跌９點，低水２１５

點，最新報２２５５４點，跌２點，低水２０８點，合約成交６８７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８０１０點，跌３點，低水４３點，最新報８０１３點，無

升跌，低水４０點，合約成交３６１張。

