【新冠肺炎】政府：由內地進口本港鮮活食品供應大致回復平日水平

《經濟通通訊社１日專訊》政府發言人今日表示，昨日（２８日）由內地進口本港的鮮活食

品供應大致回復平日水平。



＊供港蔬菜為去年日均近九成＊



根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約為２１００公噸，

為去年平均每日內地蔬菜供應量近九成。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供

港蔬菜約為７５４公噸，整體蔬菜供應穩定，蔬菜批發價亦繼續回落。雞蛋方面，批發市場供應

穩定充裕，過去一星期平均每日供應共４００萬隻。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量亦持續高於平日水平，約為平日內地供應量的１﹒４倍，

而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量七成左右。活豬供應方面，受疫情影響，上水屠房今日會繼續

關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開並提供有限度屠宰服務。



＊食米存量足夠本港市民一個月食用＊



食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民１５天的食用量存貨。業界表示除

了政府規定外，他們一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。可以儲存的食品方面

，如冷藏肉供應商一般備存約三個月的庫存。

政府會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供

應穩定。 （ｃｌ）





