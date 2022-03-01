【新冠肺炎】ＡＩＡ捐３０００萬元予仁愛堂支援長者及弱勢社群

《經濟通通訊社１日專訊》ＡＩＡ宣布，透過友邦慈善基金捐贈３０００萬元予仁愛堂，為
飽受疫情影響的長者及弱勢社群提供適時的應急支援。
有關捐贈透過「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助１萬名貧困的獨居長者及弱
勢社群，包括派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日
用品代購到戶等服務，全力支援他們疫情期間的迫切需要。（ｂｉ）
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