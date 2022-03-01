【新冠肺炎】楊潤雄：提早放暑假期間學校可在網上進行補課

《經濟通通訊社１日專訊》教育局長楊潤雄在電台節目表示，幼稚園及中小學將於不遲於本

月１７日提早放暑假，期間不會大規模補課，但可為個別學生補習，進行課外活動，惟只可在網

上進行。局方在過去的周末巡視了４００多間學校，了解校舍大小、出入口安排、電力網絡、通

風等，報告提交給統籌全民檢測的政制及內地事務局，稍後會再視察多１００間學校。

他又表示，國際學校等開辦非本地課程的學校，可以繼續在３至４月期間安排上網課，不需

提早放暑期，當局與這些學校已有共識，學生及教師不需亦不可以返回學校，他們亦願意借出校

舍，讓政府作檢測或接種中心之用，不排除日後會徵用。

他指出，將在４月初宣布是否如期在４月２２日開考文憑試，現時已預留兩個後備日子，但

如果押後會影響學生其他安排，如報讀外國大學，強調首要考慮是考生及考務人員健康。他表示

，距離４月２２日仍有近兩個月，會有很多變化，仍是有機會及有信心。



＊中學校長會主席：教育局安排有考慮學界意見＊



中學校長會主席連鎮邦在電台節目指，上周收集了１０３名校長對提早放暑期意見，並提交

教育局，他認為，局方昨日公布的具體安排，有充分考慮學界意見，包括容許學校以８月２日至

１２日任何一天，作為今個學期最後上課天，令學校可以按校本需要調節。連鎮邦表示，學界關

注日後校舍一旦被徵用作檢測中心，期間教職員是否仍可進入校舍，以及屆時是否需要當值或支

援。 連鎮邦又指，考評局將文憑試考期壓縮到３星期，是顧及疫情發展及考生利益，現

時３個後備方案的放榜日期，都在８月中或以前，相信能夠兼顧計劃到海外升學考生的需求。

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