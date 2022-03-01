【新冠肺炎】南豐捐一千萬元購食物包及食物券予超過３萬基層人士

《經濟通通訊社１日專訊》第五波疫情於本港持續蔓延，南豐集團正積極採取各項措施支持

香港抗疫工作，並已立即啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會至今捐出近３０００

萬元協助抗疫。除提供防疫物資及食物支援外，集團亦制訂一系列具針對性的支援措施。



＊撥捐千萬元向租戶購入食物包及食物券＊



集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，更撥捐１０００萬元向租戶購入食物包及食

物券，並夥拍惜食堂及聖雅各福群會食物援助旗艦項目Ｆｏｏｄ Ｃｏ將物資派發予超過３萬基

層人士，以解燃眉之急。此外，將與社會企業及專業教育機構合作錄製教學短片，期望透過多媒

體頻道為市民提供資訊與娛樂。



＊捐１﹒２萬份快速測試套裝予１５間非牟利機構＊



此外，集團已捐贈逾１﹒２萬份快速測試套裝予１５間非牟利機構，供給前線清潔人員、家

庭傭工、劏房居民、的士和貨車司機檢測之用；同時亦向兒童及長者服務地點等派發。同時亦提

供５０００份防疫套裝予香港路德會社會服務處，支援５所長者院舍及９所復康院舍╱服務中心

約５００位員工。



＊沙田萬怡酒店已提交意向申請參與社區隔離設施酒店計劃＊



於２０２１年１１月，集團借出旗下香港沙田萬怡酒店約５２４間客房作為指定外傭檢疫酒

店，並已向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」，協助政府增加社區隔離設施數量

之目標。

集團旗下社區項目－「世界之約」亦將推出適合任何年齡的網上頻道，提供多元化的教育娛

樂節目及以身心靈為主題的線上課程，支援兒童在家學習同時，亦為在家抗疫人士帶來更多娛樂

選擇。（ｓｌ）

