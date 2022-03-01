【新冠肺炎】中銀香港再有１１間分行今起暫停營業，因員工初確

《經濟通通訊社１日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，因應有分行員工初步確診新型冠

狀病毒，該行部分分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。

涉及分行包括：香港仔分行、石塘咀分行、健康村分行、大角咀分行、德福廣場分行、黃埔

花園分行、葵昌路分行、屯門市廣場分行、大圍分行、馬鞍山廣場分行，以及上水分行。

中銀香港將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工

接受檢測及在家隔離。

中銀香港指出，早前暫停營業的部分分行將由今日起恢復營業，有關分行包括：中環永安集

團大廈分行、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、軒尼詩道４０９號分行、跑馬地中銀理財中

心、鰂魚涌分行、北角英皇中心分行、北角恒英大廈分行、黃大仙分行、紅磡義達大廈分行、馬

頭圍道分行、油塘分行、又一城分行、尖沙咀分行、大埔分行、沙田分行、葵涌廣場分行、上葵

涌分行、元朗青山道分行、教育路分行、天水圍分行，以及東薈城銀行服務中心。

中銀香港表示，而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢

測，結果均為陰性。（ｂｎ）

