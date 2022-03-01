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01/03/2022 14:43

【新冠肺炎】外派僱員宜居城市，香港排名急跌１９名

　　《經濟通通訊社１日專訊》人力資源管理顧問機構ＥＣＡ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ最
新發布的外派僱員宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區的城市受持續的封閉措施影響，
導致它們在宜居城市的排名中出現下降。香港的排名較去年下跌１９位，目前於排行榜中排第
７７位。
　　ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ亞洲區域總監關禮廉指出，香港在最新的宜居城市排
名中顯著下挫，部分原因是因為香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數
中「新聞及媒體自由」方面的評分。與此同時，許多去年排名較香港低的地區都放寬了與新冠疫
情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。

＊新加坡仍是最適合東亞外派僱員居住地＊

　　關禮廉表示，儘管新加坡的宜居評分，因嚴格的封城措施及日漸增加的網絡審查而出現下跌
，但新加坡仍能從紐西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續成為全球最適宜東亞外派僱員
居住的地點。這意味新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄，但由於新加坡在其他
方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首
之位。
　　受新冠疫情影響，不少其他亞洲城市的排名都在過去１２個月顯著下降。中國內地城市的排
名亦有所下降。當中，上海為排名最高的內地城市，位列第１１７位，而鄭州則錄得最大跌幅，
下降１４位至排名第１９４位。（ｈｙ）

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