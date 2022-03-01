  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2022 14:52

【新冠肺炎】屈臣氏分店或改營業時間，今起至月中送貨服務會延遲

　　《經濟通通訊社１日專訊》第五波疫情下多間店舖調整營業時間。屈臣氏表示，各分店會繼
續服務，惟店舖營業時間或根據疫情而不定時或有更改。
　　至於網店方面，屈臣氏指因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，今起至３月１６日原定送貨上
門服務會有所延遲。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS01/03/2022
【FOCUS】PMI意外回升仍煩憂　強人幣助穩經濟大盤
財經熱話01/03/2022
【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？
財經熱話01/03/2022
中電業績遜預期股價下挫　大行紛唱淡摩笛$68
大行報告01/03/2022
【大行炒D乜】中電績後大行點評價？一click就知道
開市Good Morning01/03/2022
黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行　信義光能短期分淡分界線250天線
財經熱話01/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金