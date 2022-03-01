【新冠肺炎】屈臣氏分店或改營業時間，今起至月中送貨服務會延遲

《經濟通通訊社１日專訊》第五波疫情下多間店舖調整營業時間。屈臣氏表示，各分店會繼
續服務，惟店舖營業時間或根據疫情而不定時或有更改。
至於網店方面，屈臣氏指因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，今起至３月１６日原定送貨上
門服務會有所延遲。（ｈｙ）
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