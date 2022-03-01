【國安立法】消息：夏博義涉違國安法，遭警國安處警誡會面

《經濟通通訊社１日專訊》據了解，香港大律師公會前主席及「香港人權監察」創黨主席夏
博義涉嫌違反《港區國安法》，被警方國安處警誡會面，會面中他被要求交代涉嫌違反國家安全
的行為等。他沒有被捕，已經離開灣仔警署。
消息指，案件與夏博義創立的民間團體「香港人權監察」有關。「香港人權監察」成立主要
是監察政府的法例、政策和活動，捍衞和促進人權。（ｈｙ）（ｚｚ）
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