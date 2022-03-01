《小傳日記》禁足令來襲，超市排大隊，Ｗｉｋｉ王豬籠入水！

《小傳日記》買呀買呀！大家買唔買得切呢？呢幾日傳聞全民檢測期間，會配合禁足，最新

據講就正係研究緊會有全民「小禁足」嚟配合。聽到「禁足」呢兩隻字，即刻有好多人嗱嗱聲去

超市上倉式掃貨，ＦＢ大把相都見到空空如也嘅貨架，有啲人就笑話人哋烏克蘭打仗都無掃得咁

勁！不過講明係「小禁足」，好似話禁足期間都會畀去買日常用品嘅，不過廣大市民一向都執輸

行頭慘過敗家，要買就要買先過人！

搶貨情況更加由地面蔓延到入魚缸！Ｗｉｋｉ王嘅ＨＫＴＶ ｍａｌｌ（０１１３７）今日

嘅吸引力就好似貨架上嘅米，全日有升無跌，升一成有多，成交量創近一年新高。事關網購忽然

就成為咗「禁足概念股」，因為「孖屐」預計無得落街買咪網購囉！ＨＫＴＶ ｍａｌｌ今年以

來都落鑊炒起，到２月成交易更進一步向上。公司之前都公布１月業務表現再創新高，主要因為

過年同埋防疲措施收緊，總商品交易額去到６﹒９９億銀，平均除開每日交易額２２５０萬銀，

按年多堝過兩成三。尤其而家超市貨架搜挖一空，上倉大戰除時已經轉移上網，睇嚟今次

Ｗｉｋｉ王真係ｆａｔ ｆａｔ喇！

不過可能大家最擔心都係，禁足期間魚缸會唔會停開呢？不過證監已經講明，全民檢測期間

限制人員流動，都仍然有信心持牌機構同市場可作出相應安排，確保運作如常，咁大家禁足期間

都可以炒股過日辰啦，請請！



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