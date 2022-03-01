【新冠肺炎】北大嶼山醫院明日凌晨起將１６０病床改為接收患者

《經濟通通訊社１日專訊》院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，北大嶼山醫

院明日（２日）凌晨起會將全院１６０病床改為接收新冠患者，救護車只會將北大嶼山醫院香港

感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫的病人送到該院，

急症室運作則不受影響，日間手術會暫停。（ｈｙ）

