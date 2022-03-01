【新冠肺炎】第五輪疫情死亡率０﹒２９％，逾六成死者８０歲以上

《經濟通通訊社１日專訊》衞生防護中心分析第五波疫情以來５２０宗死亡個案，發現本港
感染死亡率是０﹒２９％，當中超過６３％死者是８０歲以上，接近１９％是７０－７９歲。死
亡個案中４２８人沒有接種疫苗，８０歲以上完成接種疫苗後的死亡率是０﹒９１％，但未接種
疫苗的死亡率是７﹒１８％。（ｈｙ）
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