【企業盈喜】齊合環保（９７６）料去年虧轉盈賺不少於６﹒４億元

《經濟通通訊社１日專訊》齊合環保（００９７６）公布，預計截至去年１２月３１日止年

度扭虧為盈，期內錄淨溢利不低於６﹒４億元，截至２０２０年同期則錄虧損約８﹒６億元。

期內轉虧為盈主要由於集團憑藉其廣泛的全球網絡及在中國的佈局，抓住多項利好的政策帶

來的機遇，帶動收益增長；全球工業活動有所恢復，帶動黑色金屬和有色金屬的需求強勁增長；

及非金融資產的一次性減值減少。（ｂｎ）

