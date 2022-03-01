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01/03/2022 17:04

【企業盈喜】齊合環保（９７６）料去年虧轉盈賺不少於６﹒４億元

　　《經濟通通訊社１日專訊》齊合環保（００９７６）公布，預計截至去年１２月３１日止年
度扭虧為盈，期內錄淨溢利不低於６﹒４億元，截至２０２０年同期則錄虧損約８﹒６億元。
　　期內轉虧為盈主要由於集團憑藉其廣泛的全球網絡及在中國的佈局，抓住多項利好的政策帶
來的機遇，帶動收益增長；全球工業活動有所恢復，帶動黑色金屬和有色金屬的需求強勁增長；
及非金融資產的一次性減值減少。（ｂｎ）

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