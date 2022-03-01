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即市新聞

01/03/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升２０８點刷近四年高，報６﹒３０１４

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０１４，較
上個交易日升２０８點子，錄兩連漲，續刷２０１８年４月２０日以來近四年新高，上個交易日
報６﹒３２２２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３０１４　　　－２０８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０５９２　　　　－６７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４６９７　　　　＋３４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８０６５　　　　－２８﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４４６６　　　　＋３４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７０１　　　＋３０４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５８２　　　＋２９８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６４５２　　　　－５１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８６２１　　　＋４２０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９６６９　　　＋１１５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６６７　　　　＋２３﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒５６９５　＋３２８７８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４４１７　　　　＋９３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒６９００　　　　＋５３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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