【聚焦人幣】人幣中間價續升２０８點刷近四年高，報６﹒３０１４

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０１４，較
上個交易日升２０８點子，錄兩連漲，續刷２０１８年４月２０日以來近四年新高，上個交易日
報６﹒３２２２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３０１４ －２０８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０５９２ －６７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４６９７ ＋３４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８０６５ －２８﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４４６６ ＋３４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７０１ ＋３０４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５８２ ＋２９８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６４５２ －５１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８６２１ ＋４２０﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９６６９ ＋１１５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６６７ ＋２３﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒５６９５ ＋３２８７８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４１７ ＋９３﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒６９００ ＋５３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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