【聚焦人幣】人幣中間價續升２０８點刷近四年高，報６﹒３０１４

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０１４，較

上個交易日升２０８點子，錄兩連漲，續刷２０１８年４月２０日以來近四年新高，上個交易日

報６﹒３２２２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３０１４ －２０８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０５９２ －６７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４６９７ ＋３４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８０６５ －２８﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４４６６ ＋３４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７０１ ＋３０４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５８２ ＋２９８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６４５２ －５１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８６２１ ＋４２０﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９６６９ ＋１１５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６６７ ＋２３﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒５６９５ ＋３２８７８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４１７ ＋９３﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒６９００ ＋５３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

