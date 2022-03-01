《鍾之日記》３月穩開局，內房見溫暖

《鍾之日記》３月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



俄羅斯與烏克蘭代表團周一（２月２８日）完成首輪談判，但會上未有任何成果，只是同意

近期舉行第二輪談判，事實上兩國處於「邊談邊打」的情況，談判期間烏克蘭首都基輔和第二大

城市哈爾科夫仍傳出戰事。基輔傳出多次爆炸聲，目擊者稱市內響起防空警報，烏軍發射防空導

彈，而市郊一座軍用雷達設施被俄軍空襲擊中；哈爾科夫政府則指俄軍發射火箭炮，造成至少

１１人死亡。澤連斯基批評俄方在談判期間發動攻擊，強調不會就範。

美股個別發展，港股今天高開２６點報２２７３９，中段曾跌１２１點，但午後騰訊

（００７００）獲資金支持，股價回升２﹒３％，帶動恒指在３月首個交易日高開高收，收報

２２７６１，升４８點或０﹒２％，主板成交１１４９﹒７１億元。



＊製造業仍穩，滬指走高惟成交減＊



在傳統２月淡季，中國官方和財新製造業ＰＭＩ雙雙回升，好於市場預期。國家統計局公布

的２月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒２％，比上月上升０﹒１個百分點，高於市

場預期的４９﹒９％，繼續高於臨界點。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，２月

企業節後復工復產形勢良好，製造業ＰＭＩ繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景

氣水平略有回升；２月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）亦錄得５０﹒４，較１月回升

１﹒３個百分點，顯示製造業整體景氣度恢復擴張。

製造業景氣度略有改善，但人行踏入３月立即收水，滬綜指早段窄幅上升，午後在金融及地

產板塊拉動下，滬指全日收升０﹒７７％，報３４８８﹒８３點；深成指午後倒升０﹒２４％，

創業板指升０﹒１６％。人行今日開展５００億元人民幣７天期逆回購操作，今日淨回籠５００

億元人幣。兩市全日成交９６９１億元人幣，按日減少２﹒１％。



＊融創出口術，股價彈一成＊



盛傳商票大面積逾期，陷入債務危機的融創中國（０１９１８），據報與國有ＡＭＣ中國信

達（０１３５９）洽談出售上海和北京的兩個項目，預計可能會為公司帶來數十億元人民幣的新

增資金，但對於其面對的大量債務而言仍然是杯水車薪。融創亦出口術為公司狀況護航，公司最

新於上交所刊發公告指，公司近期生產經營、日常管理均運行正常，未發生重大不利變化，目前

公司債券均按時、足額償付本息，不存在違約或延遲支付本息的情況，公司償債能力未發生重大

不利變化。

融創昨日暴跌超過１６％，今日反彈１０﹒５％，報７﹒０７元。不過融創的公告未有否認

商票逾期的消息，或暗示消息屬實，投資者撈底應小心。

與此同時內地多城傳出進一步放寬樓市調控，例如中山提高住房公積金貸款額度至５０萬元

人幣，深圳更傳銀行不再調查買樓人士的首付資金來源，不過內媒引述深圳業界人士指消息不實

。市場認為空穴來風未必無因，憧憬春天來臨，內房股今日走高，世茂集團（００８１３）、新

城發展（０１０３０）漲６﹒６％，雅居樂（０３３８３）升６﹒５％，佳兆業（０１６３８）

漲４﹒２％，萬科（０２２０２）升１﹒９％。



＊禁足股炒上，ＨＫＴＶｍａｌｌ飆一成多＊



第五波新冠疫情爆發，每日確診數字幾何級飆升，有傳政府３月將推「全民小禁足」，加上

李嘉誠旗下長和系的百佳超市公布，調整全線百佳營業時間，有部分分店最早於下午３時關門。

引發大批市民憂慮，四出搶購物資囤貨，令多區超市貨架清空。

同時，消息亦刺激ＨＫＴＶｍａｌｌ母企香港科技探索（０１１３７）股價飆升，全日大漲

近１１％，收報９﹒１８元，創近２個月新高。而長和（００００１）則跌０﹒７％，報

５４﹒３５元，創逾１個月新低。

疫情下ＨＫＴＶｍａｌｌ亦有新搞作，公司早前宣布推出短期「訂單自取點」的餐飲業合作

計劃，至昨日為至，已經收到超過１００個就計劃的查詢，包括超過２００個餐廳地點。

另外，有港府官員稱或推全民強檢，惹來停市猜疑。《星島日報》引述消息人士透露，全民

強檢會在３月１７日以後才進行，禁足會有豁免機制，本港作為金融中心的核心業務包括股巿不

會停止。

惟港交所連日低迷，今日再跌０﹒４％，報３７１元，創一年多新低。



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