【兩會在即】李書福：建議將甲醇汽車納入新能源車發展和管理範疇

《經濟通通訊社１日專訊》２０２２年全國兩會召開前夕，吉利控股集團董事長李書福發布

了《關於推廣應用甲醇汽車助力交通領域碳中和的建議》及《關於加大電動汽車換電體系建設的

建議》。他建議，在中國全面推廣應用甲醇汽車，將甲醇汽車納入新能源汽車發展體系和管理範

疇，給予甲醇汽車與新能源汽車同樣的政策支持，帶動更多的企業投入甲醇汽車的研發，加快實

現交通領域碳中和。（ｃｔ）

